Шанхай, Китай, , 12:30 — REGNUM Российский фигурист Алексей Самарин выиграл серебро в одиночном мужском разряде на международном турнире по фигурному катанию в Шанхае.

Российский спортсмен смог выиграть в произвольной мужской программе в одиночном разряде, однако по сумме выступлений в двух программах стал только вторым, набрав 246,36 очков.

Первое место занял представитель Италии Маттео Рицца с результатом 248,53 балла, который был в произвольной программе третьим. Бронзу выиграл представитель КНР Цзинь Боян, набравший 232,17 балла.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский дуэт фигуристов в составе Виктория Синицына и Никита Кацалапов выиграл международный турнир в Шанхае.

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