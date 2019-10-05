Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM Нападающий Антон Бурдасов возвратился в состав хоккейного санкт-петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба команды.

Также уточнятся, что контракт между руководством клуба и 28-летним игроком рассчитан до конца апреля 2020 года.

Напомним, Антон Бурдасов играл в составе СКА с 2012 по 2015 год и смог в 186 матчах за клуб набрать 79 (34 шайбы + 45 результативных передач) очков. Кроме СКА играл за команды «Трактор», «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев».

Напомним, ранее хоккеист не смог закрепиться хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» по итогам тренировочного лагеря.