Амстердам, , 11:38 — REGNUM Аргентинский защитник футбольного амстердамского клуба «Аякс» Николас Тальяфико не стал нынешним переходить в мадридскую команду «Атлетико», хотя и имел такую возможность. Об этом 5 октября сообщает Cadena Cope.

«Я решил остаться ещё на год в «Аяксе», потому что это лучшее время для клуба», — заявил 27-летний футболист.

Также он рассказал, что не хотел таким уходом создавать напряжённость в своих отношениях с нынешним клубом, а потому решил остаться.

Отметим, Николас Тальяфико перешёл в «Аякс» из команды «Индепендьенте» в январе 2018 года.

Напомним, в мае нынешнего года аргентинский игрок продлил контракт с амстердамским клубом до лета 2022 года.