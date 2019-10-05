Шанхай, Китай, , 11:05 — REGNUM Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Косолапов выиграли международный турнир в Шанхае.

Российский дуэт фигуристов лидировал уже после исполнения ритм-танцев, а затем выиграл также в произвольной программе, набрав в сумме 213,54 балла.

Второе место заняли британские фигуристы Лила Фиар и Льюис Гибсон, результат которых составил 193,80 балла. Третье место у польского дуэта в составе Наталия Калишек и Максим Сподырев с результатом 178,50 балла.

Отметим, Виктория Синицына и Никита Косолапов являются серебряными призёрами чемпионата мира 2019 года и финала Гран-при 2018 года, а также бронзовыми призёрами командного чемпионата мира 2019 года.