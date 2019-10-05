Вашингтон, , 10:48 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден дал свой комментарий относительно дебютного в НХЛ матча российского голкипера команды Ильи Самсонова с клубом «Нью-Йорк Айлендерс».

«Он определенно сыграл свою роль в этой победе и был важной частью игры сегодня», — приводит слова Рирдена пресс-служба НХЛ.

Также главный наставник «Вашингтона» отметил, что пропущенный в матче с командой «Айлендерс» голкипером гол был рикошетом то одного из игроков клуба, а в остальном Самсонов выглядел очень уверенно.

Кроме этого, Рирден подчеркнул, что для молодого игрока на позиции вратаря это была отличная дебютная игра.

Отметим, Илья Самсонов является воспитанником магнитогорского «Металлурга» и играл в основном составе команды с сезона 2014/15. Перешел в систему «Вашингтона» весной прошлого года. В сезоне 2017/18 выиграл в 12 из 26 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), отразив 92,6% бросков с коэффициентом надежности 2,31. В плей-офф сыграл в 5 матчах, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков с коэффициентом надежности 2,3.