Токио, 5 октября 2019, 10:28 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Бразилии во втором матче группового турнира Кубка мира по волейболу, проходящего в Японии.
Российская команда уступила бразильцам в трёх партиях со счетом 6:25, 22:25, 22:25.
Самым результативным в составе сборной России стал Ярослав Подлесных, который смог набрать в матче 13 очков.
Отметим, это второй подряд проигрыш мужской российской сборной в матчах группового турнира Кубка мира в Японии. Ранее российская команда сенсационно проиграла сборной Австралии со счетом по партиям 2−3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).