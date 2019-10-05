Ливерпуль, Великобритания, , 09:56 — REGNUM Футбольный клуб английской Премьер-лиги (АПЛ) заинтересовался сразу несколькими игроками, утверждает 5 октября Transfer Market Web.

По данным источника, ливерпульская команда проявляет интерес к испанскому форварду «Динамо» из Загреба Дани Ольмо и к бразильском нападающему Давиду Нересу из амстердамского «Аякса».

Отметим, в нынешнем сезоне 22-летний Давид Нерес сыграл за «Аякс» в четырнадцати матчах, отметившись в них 2 голами. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Напомним, Дани Ольмо сыграл в наступившем сезоне в 9 матчах за команду из Загреба и забил в них 5 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.