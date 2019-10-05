Москва, , 09:52 — REGNUM Бывший защитник футбольного «Милана» и сборной Дании Томас Хельвег поделился своим мнением относительно дальнейшей спортивной карьеры российского полузащитника команды «Монако» Александра Головина.

«Считаю, что у него прекрасное будущее. Сейчас он играет в лиге, на которой все сфокусированы, все следят за французским чемпионатом», — заявил известный в прошлом футболист в интервью «Известия» на церемонии вручения наград за вклад в развитие футбола Football Heroes («Герои футбола») в Москве.

Также он отметил, что французская Лига 1 может быть и не самая лучшая в Европе, однако находится в четверке сильнейших, а потому если у Головина всё получится, то этот путь не будет самым простым, однако он может попасть в более сильную лигу.

Отметим, в нынешнем сезоне Александр Головин сыграл за «Монако» в семи матчах и отметился в них 2 голами и одной результативной передачей.