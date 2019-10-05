Турин, Италия, , 09:54 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» намерен во время нынешнего зимнего трансферного окна расстаться с тремя своими игроками, утверждает 5 октября сообщает Calciomercato.com.

По информации источника, команду покинут хорватские форварды Марио Манджукич и Марко Пьяца, а также вратарь Маттиа Перина.

При этом наиболее вероятным продолжением карьеры Манджукича называется катарский чемпионат, Пьяцу планируется отдать в аренду одному из клубов итальянской Серии А, а Перину нынешним летом пыталась приобрести лиссабонская «Бенфика» и руководство туринского клуба надеется, что интерес португальского клуба к голкиперу не угас.

Отметим, в настоящее время «Ювентус» находится на втором месте турнирной таблицы итальянской Серии А с 16 очками. Лидером в ней является миланский «Интер», имеющий 18 очков.