Берлин, , 09:52 — REGNUM Баскетбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» проиграл берлинской команде «Альба» в стартовом матче регулярного чемпионата Евролиги.

Игра состоялась на паркете берлинской площадки «О2 Ворлд» и закончилась победой хозяев со счетом 85:65.

Наиболее результативным игроком матча стал камерунский центровой «Альбы» Лэндри Нноко, сумевший набрать во встрече 16 очков. В составе «Зенита» самым результативным стал американский форвард Уильям Томас, набравший в матче 14 очков.

Отметим, это дебютный матч для санкт-петербургского клуба в Евролиге. В следующем матче «Зенит» сыграет 11 октября с «Барселоной».