Валенсия, Испания, , 09:10 — REGNUM Баскетбольный московский клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счетом команде «Валенсия» в своем первом матче Евролиги.

Игра прошла на паркете площадки «Фуэнте де Сан-Луи» в Валенсии и закончилась со счетом 96:71 в пользу московского клуба.

Наиболее результативным у ЦСКА стал американский форвард Дарран Хиллиард, набравший 22 очка в матче. Ещё 20 очков в активе его американский же одноклубник Майка Джеймса.

У «Валенсии» самым результативным стал американский разыгрывающий команды Майк Тоби, набравший во встрече 14 очков.

Отметим, в следующем матче ЦСКА 10 октября примут у себя мюнхенскую команду «Бавария».