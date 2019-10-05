Прага, , 08:57 — REGNUM Хоккейный клуб «Филадельфия Флайерз» выиграл у хоккеистов «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра состоялась на льду арены «О2» при рекордном количестве зрителей в 17 463 человека, и закончилась в пользу «Филадельфии» со счетом 4:3.

У победителей голы забили оформивший в матче дубль Трэвис Конекни (7-я и 39-я минуты), шведский форвард «Филадельфии» Оскар Линдблом (27-я) и австрийский нападающий клуба Михаэль Раффль (50-я).

У «Чикаго» отличились шведский форвард команды Александер Нюландер (8-я), Алекс Дебринкэт (40-я) и Патрик Кейн (58-я).

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Филадельфия» примет у себя команду «Нью-Джерси» 10 октября, а «Чикаго» 11 октября также на домашней площадке сыграет с «Сан-Хосе».