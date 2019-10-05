Колумбус, США, , 08:55 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифз» уверенно переиграл команду «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра состоялась на льду «Нэйшнвайд-арены» в Колумбусе и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

Голами в составе «Торонто» отличились оформивший в матче дубль Митчелл Марнер (13-я минута в большинстве, 43-я при игре 4×4), Коди Сеси (31-я) и Остон Мэтьюс (55-я в большинстве).

У их оппонентов гол забил Кэм Аткинсон, удачно реализовавший большинство на 35-я минуте.

Отметим, в следующей игре «Торонто» сыграет 6 октября с клубом «Монреаль Канадиенс», а «Коламбус» встретится с «Питтсбург Пингвинз».