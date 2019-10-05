Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Гонорарар казахстанского боксера Геннадия Головкина за титульный бой с украинцем Сергеем Деревянченко составит $15 млн, передает спортивный телеканал ESPN.

Гонорар Деревянченко составит $5,2 млн, что является рекордным показателем за его профессиональную карьеру. Титульный бой состоится вечером 5 октября на знаменитой арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Напомним, 4 октября состоялось контрольное взвешивание и дуэль взглядов Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко. Казахстанский боксер поблагодарил болельщиков и попросил их поддержать соперника, так как для них это является большим испытанием.

Читайте также: Польская боксерша получила пощечину на дуэли взглядов, поцеловав соперницу