Сан-Хосе, США, , 09:00 — REGNUM Хоккейный клуб «Вегас Голден Найтс» обыграл хоккеистов «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр"в Сан-Хосе и закончилась в пользу гостей со счетом 5:1.

В составе победителей шайбами отметились Уильям Каррье (6-я минута), Джонатан Маршессо (15-я), Брейден Макнэбб (36-я в меньшинстве) и оформивший в матче дубль чешский форвард «Вегаса» Томаш Носек (36-я, 50-я в большинстве).

Автором единственной шайбы «Сан-Хосе» стал Баркли Гудроу, сумевший забить этот «гол престижа» на 55-й минуте.

Российский форвард «Вегаса» Валентин Зыков отметился в матче результативной передачей.

Отметим, «Вегас» обыгрывает «Сан-Хосе» второй раз в нынешнем регулярном сезоне НХЛ. Во время первой встречи команд 3 октября «Найтс» обыграли «Шаркс» дома со счетом 4:1.