Лос-Анджелес, США, , 08:25 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Токов победил Грачо Дарпиняна из Армении на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).

Российский боец одержал досрочную победу. В конце второго раунда ему удалось перевести схватку в партер, где он заблокировал своего оппонента, нанося ему многочисленные удары правой рукой по голове. В итоге рефери остановил бой и засчитал Драпиняну поражение техническим нокаутом.

Отметим, это 29-я победа в карьере Александра Токова и пятая в турнирах Bellator при 2 проигрышах. Для Грачо Драпниняна это девятое поражение в 18-и поединках.