Москва, , 08:18 — REGNUM Российские прыгуны в высоту Михаил Акименко — ставший серебряным призером чемпионата мира в Дохе, и Илья Иванюк — выигравший там же бронзу, являются героями. Такое мнение 5 октября выразил президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.

«Ребята — герои, потому что сумели проявить себя при трибунах, которые просто «дышали» Баршимом (катарским спортсменом, занявшим в итоге первое место — прим. ред.). Это была очень классная борьба, я испытываю гордость за ребят, за их тренеров, за всю нашу команду», — приводит ТАСС слова Шляхтина.

Также он отметил, что российские спортсмены проявили характер и волю, показав невероятные по красоте прыжки и это при том, что для Акименко данные соревнования были первыми во взрослом статусе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Акименко стал серебряным призером чемпионата мира по легкой атлетике 2019 года в Дохе, а Илья Иванюк занял на этих соревнованиях третье место.