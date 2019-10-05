Лос-Анджелес, США, , 08:03 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Андрей Корешков уступил представителю США Лоренсу Ларкину на турнире Bellator 229, проходившем в Темекуле (штат Калифорния, США).

Бой прошёл в течение всех трёх заявленных раундов и по ходу него оба бойца оказались в нокдаунах. Корешкову удалось оставить за собой первый раунд, однако во втором он едва не получил нокаут. В итоге судьи раздельным решением 28:29, 29:28, 28:29 присудили победу Ларкину.

Отметим, это четвертое поражение Андрея Корешкова при 22 победах в активе. Для Лоренса Ларкина эта победа стала 21-й при 7 проигрышах.