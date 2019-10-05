Нью-Йорк, США, , 08:01 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Якуб Врана в составе хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» (сс) Michael Miller

Игра состоялась на льду арены «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 2:1.

У победителей голы забили чешский форвард команды Якуб Врана (11-я минута) и Ти Джей Оши (38-я). У их оппонентов отличился Девон Тэйвз (13-я).

Второй звездой матча был признан российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов, который смог отразить 25 из 26 бросков в его ворота в своем дебютном матче в НХЛ.

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и его российский же одноклубник — защитник Дмитрий Орлов, не отметились в матче результативными действиями.