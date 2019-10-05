Доха, , 07:49 — REGNUM Российский прыгун Михаил Акименко стал обладателем серебряной награды в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по лёгкой атлетике, проходящем в Дохе.

Второй результат российского спортсмена составил 2,35 метров.

Победителем в соревнованиях стал представитель Катара Мусса Эсса Баршим, преодолевший высоту в 2,37 метров. Третье место занял ещё одни российский легкоатлет — Илья Иванюк, также взявший высоту в 2,35 метров, однако уступивший Акименко по числу попыток.

При этом российские спортсмены выступали на соревнованиях в нейтральном статусе, установив личные рекорды.

Отметим, Михаил Акименко является чемпионом мира среди юниоров 2014 года, бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров 2013 года и чемпионом России в помещении 2019 года. Илья Иванюк является серебряным призером Европейских игр в 2019 году, бронзовым призером чемпионата Европы в 2018 году и чемпионом Европы среди молодежи 2015 года.