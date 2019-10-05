Ньюарк, США, , 07:37 — REGNUM Хоккейный клуб «Виннипег Джетс» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги. (НХЛ).

Игра проходила на льду «Пруденшнл-центра» в Ньюарке и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 4:5.

Голы в составе победителей на счету российского защитника «Виннипега» Дмитрия Куликова (40-я минута), Джека Рословика (43-я), Мэтью Перро (48-я) и Нила Пионки (53-я). Победный буллит записал в свой актив капитан команды Блэйк Уилер.

У «Нью-Джерси» отличились российский нападающий клуба Никита Гусев (19-я), для которого это дебютный гол в составе команды и в НХЛ, оформивший в матче дубль Блэйк Коулман (22-я и 34-я минуты) и финский защитник Сами Ватанен (33-я).

Также Гусев стал единственным игроком «Нью-Джерси», которому удалось реализовать свою попытку буллита.