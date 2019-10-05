Варшава, , 07:25 — REGNUM Польская боксёрша Ева Бродницка устроила потасовку с помощью провокационной выходки на дуэли взглядов с представительницей Аргентины Эдит Соледад Матиссе перед боем за титул чемпионки Всемирной боксёрской организации (WBO). Видео произошедшего размещено 5 октября в Twitter ABC Deportes.

Во время дуэли взглядов полька спровоцировала свою оппонентку, поцеловав её и получив за это пощёчину, после чего началась потасовка, которую организаторы быстро прекратили.

Отметим, на счету ни разу не побеждённой Евы Бродницки 17 побед. В активе Эдит Соледад Матиссе 16 побед и 10 проигрышей.