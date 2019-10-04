Пекин, , 15:28 — REGNUM Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над представителем США Джоном Иснером в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 13 минут, завершилась со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Циципас восемь раз подал навылет, допустив одну двойную ошибку, и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника девять эйсов, одна ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с победителем матча между американцем Сэмом Куэрри и немецким теннисистом Александром Зверевым.

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