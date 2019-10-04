Токио, , 15:19 — REGNUM Бельгийский теннисист Давид Гоффен одержал победу над представителем Южной Кореи Чон Хёном в четвертьфинале турнира в Токио. Встреча, продолжавшаяся 55 минут, завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Гоффен восемь раз подал навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, ни одной ошибки на подаче и ни одного брейка.

В полуфинале турнира Гоффен сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, который является первой ракеткой мира.

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