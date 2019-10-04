Пекин, , 14:19 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Дании Каролине Возняцки в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 37 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:7 (5:7).

Касаткина ни разу не подала навылет, допустив шесть двойных ошибок, и реализовала 4 из 7 брейк-пойнта. На счету её соперницы один эйс, ни одной ошибки на подаче и пять брейков.

В полуфинале турнира Возняцки сыграет с победительницей матча между канадской теннисисткой Бьянкой Андрееску и представительницей Японии Наоми Осакой.

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