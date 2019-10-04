Санкт-Петербург, , 14:19 — REGNUM На кольцевой трассе гоночного комплекса «Игора Драйв», строящегося в Ленинградской области, в 2020 году пройдет этап немецкого турингового чемпионата DTM. Власти региона рассчитывают, что появление суперсовременного комплекса даст новый импульс не только спортивному, но и технологическому развитию Ленобласти.

Вблизи популярного горнолыжного курорта «Игора» строятся трассы для ралли-кросса, мотокросса, для эндуро и картинга, также будет создан парк внедорожников, арендовать которые сможет любой желающий. Появятся возможности для занятий автоспортом не только взрослым, но и детям. Водители смогут получить и закрепить здесь навыки контраварийного вождения.

«Здесь каждый сможет ощутить драйв профессиональной трассы и почувствовать себя автогонщиком», — заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, который сам является байкером.

Как считают власти региона, появление нового объекта привлечет большой поток туристов, создаст новые рабочие места. Кроме того, технологические цепочки, которые будут возникать вокруг автодрома, окажут положительное влияние на всю экономику Ленинградской области, считает губернатор Дрозденко.

Напомним, в конце сентября британское издание Daily Mail сообщило, что Гран-при России по автогонкам «Формула 1» в 2021 году могут перенести из Сочи в окрестности Санкт-Петербурга. Речь может идти как раз о новом автодроме «Игора Драйв».

Официального подтверждения эта информация пока не получила.

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