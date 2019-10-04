Барселона, Испания, , 14:12 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Луис Суарес не сыграет за сборную Уругвая в ближайших товарищеских матчах. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Отмечается, что Суарес останется в расположении «Барселоны», где будет проходить курс лечения и тренироваться по индивидуальной программе. Такое решение было принято совместно медицинскими службами «Барселоны» и сборной Уругвая.

Таким образом, Суарес не сыграет в товарищеских матчах сборной Уругвая против команды Перу, которые состоятся 12 и 15 октября.

Напомним, Суарес забил два гола в ворота миланского «Интера» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

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