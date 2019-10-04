Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев, подписавший двухлетний контракт с жёлто-синими, заявил, что проблем с адаптацией не испытает. Хавбек провёл первую тренировку в составе команды Валерия Карпина.

«Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет. Не ожидал такого теплого приема [от болельщиков], мне очень приятно такое внимание и поддержка», — отметил футболист.

ИА REGNUM ранее сообщало, что Мамаев будет тренироваться по индивидуальному плану. График занятий составлен после того, как футболист прошёл медицинское обследование в «Ростове».

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