Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Согласно решению УЕФА, с сезона 2021−2022 годов грузинские команды не будут выступать в Лиге Европы. Об этом 4 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Союз европейских футбольных ассоциаций изменил структуру европейских кубков, сократив количество участников группового этапа Лиги Европы сократится на 16 команд. Также УЕФА запустил третий новый турнир — «Лигу конференций», где будут играть футбольные страны более низкого уровня. 32 клуба будут разделены на 8 групп по 4 команды. Победители групп напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие вторые места сыграют с третьими командами в группах Лиги Европы. Победитель турнира получит возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.

В рейтинге УЕФА, команды находящиеся с 32 по 50 место, представят одну команду в квалификационном этапе Лиги Европы и три команды на Кубке конференций, то есть ни одной в Лиге Европы. Грузия занимает 47-е место в текущем рейтинге УЕФА и 44-е место в лайв-рейтинге, что не позволит выступить грузинским командам на Лиге Европы.