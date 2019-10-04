Уфа, , 14:06 — REGNUM Футбольный клуб «Уфа» проведет домашний матч чемпионата России с «Ахматом» из Грозного. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Матч пройдет 5 октября в 13:30 часов по уфимскому времени.

Напомним, что ранее уфимские футболисты сыграли вничью с «Рубином» из Казани, а ФК «Ахмат» проиграл футболистам «Сочи» со счётом 2:0.

В настоящее время ФК «Уфа» находится на шестой строчке чемпионата с 15 очками. У команды «Ахмат» из Грозного 9 очков и 15 место.