Ньон, Швейцария, , 13:56 — REGNUM Лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов признан полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри. Об этом 4 октября сообщается на сайте УЕФА.

Гнабри победил в голосовании болельщиков, опередив форварда «Барселоны» Луиса Суареса, защитника дортмундской «Боруссии» Ашрафа Хакими и нападающего «Брюгге» Эммануэля Денниса.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гнабри оформил покер, забив четыре гола, в матче с «Тоттенхэмом», благодаря чему «Бавария» выиграла со счётом 7:2.

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