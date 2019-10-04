Ростов-на-Дону, , 13:52 — REGNUM Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев поблагодарил жёлто-синих и болельщиков за тёплый приём. Хавбек провёл первую тренировку в составе команды Валерия Карпина.

«Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днём прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними. Приняли как дома», — сказал футболист.

Напомним, что бывший игрок «Краснодара» подписал двухлетний контракт с жёлто-синими. Для футболиста составлен индивидуальный план тренировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что футболисты российской Премьер-лиги Александр Кокорини Павел Мамаев вышли на свободу 17 сентября. В колонии №4 в Белгородской области они отбывали наказание за хулиганство.