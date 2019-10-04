Пекин, , 13:47 — REGNUM Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублёв проиграли поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело в полуфинале турнира в Пекине в парном разряде.

Встреча, продолжавшаяся 1 час 33 минуты, завершилась со счётом 5:7, 5:7.

Хачанов и Рублёв шесть раз подали навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету их соперников четыре эйса, одна ошибка на подаче и шесть брейков.

В финальном матче Кубот и Мело встретятся с победителями второго полуфинального матча: Джейми Маррей/Нил Скупски (Великобритания) — Иван Додиг (Хорватия)/Филип Полашек (Словакия).

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