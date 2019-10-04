Москва, , 12:58 — REGNUM Россия осталась на шестом месте в таблице коэффициентов УЕФА. Об этом 4 октября сообщается на сайте организации.

После второго тура группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы у России 43,549 набранных балла. Идущая на седьмом месте Португалия имеет на счету 43,449 балла.

Напомним, на прошедшей неделе «Зенит» обыграл португальскую «Бенфику» со счётом 3:1.

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Остальные российские клуб потерпели поражения: «Локомотив» уступил «Атлетико» — 0:2. «Краснодар» проиграл «Хетафе» — 1:2, а ЦСКА на своём был повержен в матче с «Эспаньолом» (0:2).

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