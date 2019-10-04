Сеул, , 12:57 — REGNUM В Южной Корее стартовал 100-й национальный спортивный фестиваль Korean National Sports Festival. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей мэрии города Сеула.

По их словам, мероприятие пройдет на 72 спортивных площадках страны в период с 4 по 10 октября.

Известно, что в этом году спортсмены померятся силами в 47 дисциплинах. В спортивном фестивале примут участие около 30 тыс. спортсменов из 17 городов и провинций Южной Кореи и 18 команд, сформированных из зарубежных соотечественников.

В рамках церемонии открытия, состоявшейся в пятницу 4 октября, прошла церемония зажжения факела, выступления музыкальных исполнителей, а также пуск фейерверков.

Отметим, что огонь фестиваля был зажжён 22 сентября в горах Мани, расположенных на острове Канхва. Огонь несли более 1000 человек, преодолевшие путь длиной 2019 км.

После завершения национального спортивного фестиваля состоится 39-я спартакиада среди инвалидов. В рамках спортивного мероприятия, которое пройдет с 15 по 19 октября, спортсмены померятся силами в 30 дисциплинах.