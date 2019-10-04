Красногорск, , 12:56 — REGNUM В Московской области 11 декабря пройдет международный спортивный форум «Живу спортом». Об этом 4 октября сообщается на портале правительства региона.

В рамках форуме организуют несколько дискуссионных сессий и откроется специализированная выставка. Также состоится вручение премий лучшим управленцу, спортшколе, региональной федерации и общественной инициативе.

«Первый международный спортивный форум в Подмосковье мы провели в 2017 году. Это был полезный опыт. Формат мероприятия эффективен для обсуждения тенденций, поиска новых решений в области спорта и спортивного менеджмента», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в новом Центре спортивной медицины в Мытищах обследовали более 4,5 тыс. детей в возрасте от 7 до 16 лет.