Ньон, Швейцария, , 12:09 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом 4 октября сообщается на сайте организации.

В список включены нападающий ПСВ Дониелл Мален, форвард «Арсенала» Габриель Мартинелли, полузащитник «Селтика» Мохамед Эльюнусси и защитник «Лудогорца» Рафаэл Форстер.

Читайте также: Дубль Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Стандард» в Лиге Европы

Мален забил два гола в ворота «Русенборга» (4:1). Мартинелли отметился дублем в матче со «Стардардом» (4:0). Эльюнусси стал автором одного из мячей в ворота «ЧФР Клуж» (2:0). А Форстер дважды поразил ворота «Ференцвароша» (3:0).

Лучший игрок недели в Лиге Европы определится по результатам голосования, запущенного на сайте УЕФА.

Читайте также: «Селтик» уверенно обыграл «ЧФР Клуж» в матче ЛЕ