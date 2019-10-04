Москва, , 11:59 — REGNUM ЦСКА проиграл «Эспаньолу» из-за отсутствия последовательности в действиях команды. Об этом заявил главный тренер клуба Виктор Гончаренко, сообщает «Чемпионат».

"Мы атаковали больше эмоционально, никакой последовательности в наших действиях не было», — сказал Гончаренко.

Он добавил, что команда пропустила второй гол из-за того, что потеряла контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в матче группового раунда Лиги Европы со счётом 0:2.

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