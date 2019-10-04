Пекин, , 10:59 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Италии Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Пекине. Встреча, продолжавшаяся 1 час 46 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:1.

Хачанов семь раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника один эйс, четыре ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с победителем матча между австрийским теннисистом Домиником Тимом и британцем Энди Марреем.

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