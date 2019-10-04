Нагано, Япония, , 10:51 — REGNUM Мужская сборная России по волейболу проиграла команде Австралии на Кубке мира — 2019. Встреча завершилась со счётом 2:3 (16:25, 25:22, 28:26, 21:25, 12:15).

Российские волейболисты уступили в первом сете, однако затем сумели переломить ход матча и взять верх в следующих двух партиях. Тем не менее, одержать победу в матче не удалось — австралийцы смогли сравнять счёт по партиям, а затем взять верх на тай-брейке.

Самым результативным игроком в составе российской сборной стал центровой Иван Яковлев, набравший 15 очков.

Напомним, в первой игре сборная России обыграла команду Ирана со счётом 3:1, а затем обыграла канадцев — 3:2. В следующем матче российская команда сыграет со сборной Бразилии 5 октября.

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