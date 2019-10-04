Самара, , 10:52 — REGNUM Баскетболисты «Самары» выиграли Кубок памяти Генриха Приматова. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба команды.

В предсезоннем Кубке памяти заслуженного тренера СССР Генриха Приматова приняли участие команды Суперлиги-1: БК «Самара», Ижевский «Купол-Родники» и «Уралмаш» из Екатеринбурга.

Самарская команда обыграла «Купол-Родники» со счетом 98:79 и одержала победу в матче с «Уралмаш» со счетом 81:65.

Отмечается, что баскетболист Евгений Войтюк был признан лучшим игроком соревнований. А наиболее ценным игроком признали капитана «Самары» Антона Глазунова.

Напомним, что первый матч в рамках нового сезона Суперлиги-1 пройдет в «МТЛ Арене» Самары 11 октября.