Денвер, США, , 10:39 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержала победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Колорадо» по дублю оформили нападающие Йоонас Донской и Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Джей Ти Комфера. Российский защитник Никита Задоров отметился результативной передачей.

У «Калгари» шайбы забросили нападающие Элиас Линдхольм, Джонни Годро и защитник Марк Джордано.

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