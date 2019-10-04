Роли, США, , 10:29 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержала победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась серией буллитов со счётом 4:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Лукас Валльмарк, Мартин Нечас и Эрик Хаула. У «Монреаля» голы на счету форвардов Томаша Татара, Еспери Котканиеми и Джордана Уила.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Каролины». Решающий бросок исполнил защитник Даги Хэмилтон.

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