Нью-Йорк, США, , 09:44 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:4.

В составе «Рейнджерс» российский форвард Артемий Панарин отметился голом и результативной передачей. Эти очки стали для него первыми в новом клубе.

Помимо Панарина, шайбы забросили Марк Стаал, Джейкоб Труба, Мика Зибанежад, Бретт Хауден и Брендан Смит.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Блейк Уилер, ещё по шайбе забросили Марк Шайфли и Кайл Конор.

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