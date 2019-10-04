Казань, , 09:39 — REGNUM С 4 по 10 октября Казань принимает VII Международный фестиваль школьного спорта среди государств-участников СНГ. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Для участия в фестивале подали заявки сборные команды 11 стран, в состав которых вошли 483 человека.

Соревнования будут проводиться по восьми спортивным дисциплинам: мини-футболу, баскетболу, волейболу, баскетболу 3×3, настольному теннису, бадминтону, шахматам и мини водному поло.

В торжественной церемонии открытия фестиваля 5 октября примет участие трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Казани состоялось XVI ежегодное Совещание руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В этом году в саммите приняли участие представители разведывательных органов Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.