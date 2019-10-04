Берн, , 09:17 — REGNUM Швейцарский «Янг Бойз» одержал победу над шотландским «Рейнджерс» в матче группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футболисты «Рейнджерс» открыли счёт на 44-й минуте, отличился нападающий Альфредо Морелос.

Во втором тайме игрокам «Янг Бойз» удалось отыграться благодаря голу нападающего Рожера Ассале на 50-й минуте. А в добавленное время «Янг Бойз» вырвал победу, гол забил хавбек Кристиан Фасснахт.

На сегодняшний день четыре команды в группе G набрали по три очка. Помимо «Янг Бойз» и «Рейнджерс», это голландский «Фейеноорд» и португальский «Порту».

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