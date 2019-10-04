Рим, , 08:57 — REGNUM Римский «Лацио» одержал победу над французским «Ренном» в матче группового раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Футболисты «Ренна» открли счёт на 55-й минуте, отличился защитник Жереми Морель. «Лацио» смог отыграться и вырвать победу благодаря голам хавбека Сергея Милинковича-Савича и форварда Чиро Иммобиле.

На сегодняшний день «Лацио» занимает третье место в группе Е, на счету команды три очка после двух туров. «Ренн» с одним очком идёт на четвёртом месте.

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