Отзывы об организации чемпионата со стороны спортсменов только положительные. Об этом заявил исполняющий обязанности президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Мохамед Мустасан.«Все команды очень довольны созданными условиями. В Улан-Удэ всё организовано хорошо: продуманы логистика, проживание, места для тренировок. А ведь это очень важно для боксеров. В общем, все всем довольны», — передаёт его словам РИА Новости.

Улан-Удэ, , 08:45 — REGNUM Поскольку это последнее крупное соревнование перед Олимпийскими играми, все команды, по словам Мустасана, в первую очередь будут сфокусированы на пяти олимпийских категориях.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшую 2 октября церемонию открытия чемпионата по зрители оценили, как «не хуже, чем на Олимпиаде». 3 октября Лилия Аетбаева первой из россиянок вышла на ринг и победила представительницу Алжира, выйдя в 1/8 финала.

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