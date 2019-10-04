Москва, , 07:43 — REGNUM 3 октября в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ московский «ЦСКА» у себя дома принимал команду-феномен из скромного Подмосковья «Витязь», который уже с первых игр чемпионат не вылезает из тройки лучших команд первенства. Встреча прошла на «ЦСКА Арена» при девяти тысячах болельщиков.

Не перечесть, сколько было создано опасных моментов у ворот подмосковного «Витязя», в чьи ворота, согласно статистике, были направлены 45 бросков, что не является рядовым показателем для КХЛ. «ЦСКА» показал отличную игру, не предав своих принципов резкого и атакующего хоккея, далеко не все команды обладают таким мастерством штурмовать ворота соперников.

Но на этот раз, несмотря на класс московского клуба, выдержанная и умеренная игра как в атаке, так и в обороне, в очередной раз помогла «Витязю» сломать всю игру команде-гранду. Отметим тот факт, что «витязям» понадобилось лишь 18 бросков по воротам Ларса Юханссона, чтобы установить победный для себя счет. Счет в матче открыли именно «армейцы» на 10-й минуте первой 20-минутки, благодаря усилиям нападающего Иржи Секача. Однако во втором периоде все поменялось, и «армейцы» моментально потеряли свое преимущество. «Витязь» реализовал две из двух возможностей проявить себя в неравных составах в рамках второй 20-минутки, что помогло им установить итоговый счет встречи. Сперва Пекка Йормакка отличился с передачи Алексея Макеева на третьей минуте периода, вернув нападающего «ЦСКА» Максима Шалунова из штрафного бокса обратно на лед — 1:1.

Следующая попытка изменить счет в численном большинстве была предпринята «Витязем» ближе к концу тайма. Защитнику «московских армейцев» Богдану Киселевичу не пришлось долго сидеть на штрафной скамейке, его освобождение настало всего через 17 секунд после заточения. Миро Альтонен безупречно выполнил свою работу, высвободив Киселевича из узкой кабинки — 1:2. Двух голов в большинстве хватило «Витязю», чтобы справиться с лучшей командой лиги.

«Витязь» вернул себе первую строчку чемпионата, обогнав «ЦСКА» на один балл. Подмосковная команда набрала 21 очко в рамках чемпионата, а также продлила свою победную серию до десяти матчей.