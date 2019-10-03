Ярославль, 3 октября 2019, 19:58 — REGNUM Ярославский «Локомотив» проиграл в третьей игре подряд, уступив в Магнитогорске «Металлургу» со счетом 3:5. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. В составе хозяев дублем отметился норвежский нападающий Деннис Расмуссен, также забивали защитник Иван Верещагин и форварды Денис Паршин и Николай Кулемин. За «Локомотив» первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге провел защитник Николай Аверин, еще дважды удалось забить шведскому форварду гостей Антону Ландеру.

Александр Ардашев
Александр Ардашев
Сайт ХК «Локомотив»

«Нервный матч для двух команд, всем нужны очки. «Локомотив» — хорошая команда, но мы рады, что победили», — заявил в эфире «КХЛ-ТВ» главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев.

Победой над Ярославлем «Металлург» прервал четырехматчевую серию поражений, у «Локомотива», наоборот, вот уже третий поединок, в котором команда не набирает очков. Ярославцы последовательно уступили в гостях «Трактору», «Автомобилисту» и «Магнитке». Во всех матчах «Локомотив» превосходил соперника по числу нанесенных бросков, но не их точностью. Показательный момент: в третьем периоде «Металлург» всего лишь семь раз попал в створ ворот ярославцев, но при этом забил три шайбы.

«Команда провалила первый период. Невынужденное удаление, пропустили шайбу. Во втором и третьем периоде добавили, поменяли состав, забили. К сожалению, соперник реализовал два удаления из двух. Позитив какой. У команды есть потенциал, все трудности временные. Верю, что команда заиграет», — сказал после матча в Магнитогорске и.о. старшего тренера «Локомотива» Александр Ардашев.

Следующий матч «Локомотив» проведет в Ярославле 6 октября против омского «Авангарда»

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